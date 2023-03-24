Балахничёв назвал закономерным решение World Athletics о восстановлении членства ВФЛА

Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановить членство организации.

«Восстановление ВФЛА в этой ситуации закономерно, потому что с нашей стороны были выполнены все требования. Федерация оплатила все штрафы, поэтому инспекционная комиссия Руне Андерсена буквально проводила за руку ВФЛА по пути восстановления в международной федерации.

Однако настораживает выступление Коу, где он заявил, что будет разработан некий критерий, согласно которому будут определять, движется ли ВФЛА правильным путём. Прослеживается двойственность заявления. Если они собрались восстанавливать, то оно должно иметь абсолютный характер. Тем более сам Коу заявлял, что антидопинговая деятельность ВФЛА удовлетворяет World Athletics», — заявил Балахничёв RT.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее Балахничёв высказался о решении World Athletics продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.