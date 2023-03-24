Экс-глава ВФЛА: недопуск российских легкоатлетов демонстрирует, что World Athletics сохранила русофобскую позицию

Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв высказался о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

«Недопуск российских легкоатлетов наглядно демонстрирует, что World Athletics пошла не по пути нейтралитета, о котором заявлял Томас Бах, а сохранила русофобскую позицию. Они хотят разработать определённые требования для тех спортсменов, которые будут допущены. Ну мы же прекрасно знаем, что будут содержать в себе эти требования. То же самое, что было сделано в лыжном спорте.

Также он добавил, что не потерпит участия спортсменов, которые находятся на службе в войсках РФ. То есть те спортсмены, которые являются членами таких обществ, как ЦСКА или «Динамо», не будут допущены. Таким образом, решение Коу о нашем восстановлении оказалось попросту подачкой. Именно так нужно относиться к этому решению. Сама проблема не решена», — заявил Балахничёв RT.

Совет World Athletics 23 марта согласился восстановить полноценный статус ВФЛА. Однако организация продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований.

Ранее сообщалось, как Ирина Привалова прокомментировала решение World Athletics восстановить членство ВФЛА.