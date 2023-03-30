Бах заявил, что азиатские и африканские НОК готовы разрешить россиянам выступать под своим флагом
- РИА Новости
«Некоторые азиатские и африканские НОК заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — заявил Бах.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее НОК Белоруссии высказался о рекомендациях МОК по допуску спортсменов на международные соревнования.