Бах заявил, что азиатские и африканские НОК готовы разрешить россиянам выступать под своим флагом

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о готовности азиатских и африканских Национальных олимпийских комитетов (НОК) позволить россиянам выступать под своим флагом.

«Некоторые азиатские и африканские НОК заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — заявил Бах.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее НОК Белоруссии высказался о рекомендациях МОК по допуску спортсменов на международные соревнования.