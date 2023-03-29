В НОК Белоруссии выступили против рекомендаций МОК по допуску спортсменов
- РИА Новости
«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях», — сказано в заявлении.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.