В НОК Белоруссии выступили против рекомендаций МОК по допуску спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов на международные соревнования.

«Мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях», — сказано в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.