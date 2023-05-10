«Очередная провокация»: российских болельщиков вывели с трибун на ЧМ по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре попросили покинуть трибуны троих болельщиков, на одежде которых были приколоты георгиевские ленточки. Это произошло после того, как украинские спортсмены и функционеры разместили в соцсетях скриншоты трансляции соревнований с изображением зрителей. Депутат Госдумы Светлана Журова назвала произошедшее провокацией, а комментатор Иоланда Чен предположила, что дело также в отсутствии у организаторов понимания ценности символики, связанной с Днём Победы.

Чемпионат мира по дзюдо, который стал для российских спортсменов первым крупным международным стартом после длительного отстранения, не обошёлся без скандала. Организаторы турнира, проходящего в Дохе, попросили нескольких болельщиков покинуть трибуны из-за атрибутики, которую они сочли ассоциирующейся с Россией. В эфир онлайн-трансляции попали трое зрителей, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами, что моментально вызвало гнев украинских спортсменов и функционеров.

Так, скриншот трансляции в соцсетях разместил олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

«Спорт вне политики» скажет вам эта... семейка, которая с георгиевской лентой на груди болеет за «нейтральных» спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре», — написал бывший спортсмен в своём Telegram-канале.

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Возмущение выразил и скелетонист Владислав Гераскевич, который обвинил Международную федерацию дзюдо (IJF) и Международный олимпийский комитет (МОК) в создании «платформы для продвижения российских нарративов».

В результате организаторам пришлось вступить в диалог с болельщиками, а после их отказа снять георгиевские ленточки — потребовать покинуть арену.

«Это были зрители. Их попросили снять эти предметы, но они отказались, поэтому их вывели из помещения и запретили возвращаться», — приводит слова представителя IJF портал Inside the Games.

Как подчеркнула олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, нет сомнений, что именно внимание украинской стороны послужило причиной жёсткой реакции организаторов. По её мнению, это была осознанная провокация и соревнованиями в Дохе такие инциденты не ограничатся.

«Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где ещё остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной. И это началось ещё даже до присоединения Крыма в 2014 году, а после ситуация с каждым годом только усугублялась», — цитирует парламентария ТАСС.

Она также отметила, что организаторы турниров по всему миру опасаются именно этих надуманных скандалов и идут по пути наименьшего сопротивления: выступают против допуска атлетов из России и Белоруссии вообще.

«Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это ещё всё будет терпеть», — подчеркнула Журова.

А вот бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен уверена, что дело не только в провокации, но и в отсутствии понимания у организаторов ценности символики, связанной с Днём Победы.

«Катар — мусульманское государство со своими строгими и непонятными для нас законами. Я думаю, что дело исключительно в этом. Просто они не понимают, что георгиевская лента значит для русского человека. Поэтому на всякий случай, в целях избежания каких-то инцидентов, они решили не пропускать на трибуны символику, которая как-то может спровоцировать публику. Это касается всех», — заявила Чен в комментарии RT.

По её мнению, дело исключительно в регламенте соревнований и к этому нужно отнестись с пониманием.

«На самом деле мы тоже не всегда законопослушные. Мы привыкли, что если что-то делаем, то это всегда правильно. Но это не так. Иногда нам кажется, что нас везде обижают. Особенно в последние годы, когда русофобии стало значительно больше. Но в данном случае это не так. Просто нужно вести себя по правилам и уважать законы того государства, в котором ты пребываешь», — добавила Чен.

Отчасти подтвердил мысль бывшей спортсменки и президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик.

«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующихся с Россией или Белоруссией. — RT). Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам Международного олимпийского комитета. Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях и Международная федерация дзюдо допустила россиян. Это важно», — приводит слова Соловейчика РИА Новости.

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Ещё один сотрудник ФДР, пожелавший остаться анонимным, отметил, что организаторы и иностранные спортсмены относятся к россиянам очень дружелюбно.

«Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал из-за инцидента с болельщиками. Очень надеемся, что и наши российские СМИ не будут его раздувать и поддаваться на провокации», — заявил собеседник RT.

Международная федерация дзюдо объявила о допуске россиян и белорусов к международным стартам 29 апреля — чуть ранее, чем за неделю до старта мирового первенства в Катаре. Как было заявлено в пресс-релизе, организация «стремится к тому, чтобы все спортсмены, независимо от их национальности или происхождения, имели возможность соревноваться на равных условиях без дискриминации».

При этом, в соответствии с последними рекомендациями МОК, IJF провела проверку всех членов сборной на их соответствие критериям допуска. В частности, специальная комиссия изучала социальные сети спортсменов и тренеров на предмет публичной поддержки СВО на Украине. В результате было принято решение отказать в допуске на ЧМ восьми членам делегации сборной России — в основном вспомогательному персоналу. Непосредственно к соревнованиям были допущены 17 дзюдоистов, в том числе бронзовые призёры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова.

В ответ на это сборная Украины снялась с турнира в полном составе. В национальной федерации заявили, что допуск россиян противоречит позиции МОК, так как среди нейтральных спортсменов якобы оказались военнослужащие.

«Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и «мостик к миру», о котором говорится в резолюции IJF относительно участия российских и белорусских команд на чемпионате мира в Дохе. Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо. Поэтому приняли решение отказаться от участия в чемпионате», — говорится в заявлении на официальном сайте Федерации дзюдо Украины.

В свою очередь, генеральный директор IJF Влад Маринеску опроверг связь российских дзюдоистов с армией. По его словам, независимое расследование показало, что атлеты имеют трудовые отношения с Федеральным тренировочным центром.

За прошедшие три дня соревнований россияне пока не завоевали медалей, но схватки в весовых категориях, где российские дзюдоисты считаются фаворитами, ещё впереди. Так, по мнению олимпийского чемпиона Беслана Мудранова, сборная способна достойно выступить на турнире, несмотря на длительное отсутствие практики международных соревнований. Тем более что на кону стоит в том числе отбор на парижскую Олимпиаду.

«Надо настроиться на борьбу за золото и, несмотря ни на что, идти к своей цели, снять с себя груз ответственности и не думать, что к тебе сейчас всё внимание... Когда ты долго не выступаешь, не знаешь, как поведут себя твой организм, твоя психология. Может, ты поймаешь с утра кураж и будешь идти схватка за схваткой, а может, угодишь в какую-то суету в попытке побыстрее выиграть. Я знаю одно: наши ребята сейчас голодные, по-спортивному злые, каждый из них поехал только за золотом. С таким настроем у нас должен быть серьёзный результат», — цитирует бывшего спортсмена ТАСС.