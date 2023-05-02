Дзюдоистов Ильясова, Башаева и Таймазову допустили до ЧМ в нейтральном статусе
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Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
2 мая IJF отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее стало известно, что Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.