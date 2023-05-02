Дзюдоистов Ильясова, Башаева и Таймазову допустили до ЧМ в нейтральном статусе

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Бронзовые призёры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Тамерлан Башаев, Мадина Таймазова и ещё 15 российских спортсменов допущены к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в нейтральном статусе.
Дзюдоистов Ильясова, Башаева и Таймазову допустили до ЧМ в нейтральном статусе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Graythen

Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

2 мая IJF отказала восьми россиянам в участии в ЧМ-2023 после проверки данных для поиска информации о поддержке СВО.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее стало известно, что Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

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