Дзюдоистов Ильясова, Башаева и Таймазову допустили до ЧМ в нейтральном статусе

Бронзовые призёры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Тамерлан Башаев, Мадина Таймазова и ещё 15 российских спортсменов допущены к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в нейтральном статусе.

Gettyimages.ru

© Chris Graythen