Федерация дзюдо Украины бойкотировала ЧМ из-за допуска россиян в нейтральном статусе

Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.

«Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и «мостик к миру», о которых говорится в резолюции IJF по поводу участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе. Мы разочарованы решением Международной федерации дзюдо, поэтому отказываемся от участия в мундиале», — говорится на сайте организации.

2 мая Международная федерация дзюдо (IJF) отказала восьми россиянам в участии в мундиале после проверки данных для поиска информации по поддержке СВО.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 7 по 14 мая в Дохе.

Ранее Международная федерация каноэ допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.