Международная федерация каноэ допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация каноэ допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Правление Международной федерации каноэ приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта.