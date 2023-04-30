МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта

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В МИД России заявили, что допуск спортсменов-трансгендеров к соревнованиям ставит под угрозу существование спорта.
МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта
  • РИА Новости

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?» — приводит слова представителя МИД РИА Новости.

В 2021 года МОК опубликовал ряд принципов для международных федераций по допуску трансгендеров к турнирам.

20 апреля Федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила, что спортсмены теперь сами могут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.

Ранее сообщалось, что Иоланда Чен считает, что допуск трансгендеров к женским соревнованиям может привести к расформированию МОК.

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