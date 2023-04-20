В США синхронисты теперь сами смогут выбирать гендерную категорию

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Федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила, что спортсмены теперь сами смогут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.
В США синхронисты теперь сами смогут выбирать гендерную категорию
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«USAAS верит, что гендерная идентичность, самовыражение и биологические различия никогда не должны препятствовать участию спортсмена в любом аспекте деятельности организации», — говорится в заявлении.

Синхронистам не придётся предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В командных соревнованиях в США не будет существовать гендерных ограничений.

Ранее Татьяна Покровская высказалась об отстранении россиян от международных турниров.

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