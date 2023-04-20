В США синхронисты теперь сами смогут выбирать гендерную категорию
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«USAAS верит, что гендерная идентичность, самовыражение и биологические различия никогда не должны препятствовать участию спортсмена в любом аспекте деятельности организации», — говорится в заявлении.
Синхронистам не придётся предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В командных соревнованиях в США не будет существовать гендерных ограничений.
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