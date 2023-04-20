В США синхронисты теперь сами смогут выбирать гендерную категорию

Федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила, что спортсмены теперь сами смогут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.

«USAAS верит, что гендерная идентичность, самовыражение и биологические различия никогда не должны препятствовать участию спортсмена в любом аспекте деятельности организации», — говорится в заявлении.

Синхронистам не придётся предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В командных соревнованиях в США не будет существовать гендерных ограничений.

Ранее Татьяна Покровская высказалась об отстранении россиян от международных турниров.