Чен спрогнозировала распад МОК в связи с допуском трансгендеров к соревнованиям

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Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен считает, что допуск трансгендеров к женским соревнованиям может привести к расформированию Международного олимпийского комитета (МОК).
Чен спрогнозировала распад МОК в связи с допуском трансгендеров к соревнованиям
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Международному олимпийскому комитету придётся решаться на какие-то ответные действия. Потому что они окажутся в очень неприятной ситуации, когда начнутся бойкоты и протесты. Когда женщины откажутся выступать с трансгендерами. Это может привести к созданию отдельного женского олимпийского комитета. Поэтому членам МОК придётся с этим уживаться, бороться, а иначе это приведёт к распаду организации.

Они уже начинают осознавать тот факт, что повлиять на какие-то процессы в мировом спорте стало очень трудно. Особенно после того, когда в спорт вмешалась мировая политика», — сказала Чен RT.

Ранее Чен назвала причины возможного раскола в американском синхронном плавании после допуска к соревнованиям трансгендерных спортсменов.

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