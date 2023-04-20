Чен: раскол в синхронном плавании в США обеспечен
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«Раскол в синхронном плавании в США обеспечен. Многие могут сказать: подумаешь, какое-то синхронное плавание. Женщины могут делать всё красивее, лучше, растяжка у девушек куда лучше, они технически более грамотны. Но многие забывают, что у мужчин больше объём лёгких от природы. Поэтому они могут дольше находиться под водой и выше выпрыгивать из воды, что в синхронном плавании очень ценится. Конечно, начнётся раскол. И когда женщины начнут проигрывать мужчинам, у них мозги встанут на место и они поймут, что натворили их политики.
Возможно, они начнут бойкотировать соревнования с мужчинами. Это абсолютно неприемлемо. Адекватом и разумом здесь не пахнет», — заявила Чен RT.
Ранее федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила, что спортсмены теперь сами смогут выбирать гендерную категорию, которая соответствует их идентичности.