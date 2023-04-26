«Четыре часа простояла у стойки регистрации»: Дьяченко о пропущенном рейсе, отобранном паспорте и испытанном шоке

Никаких официальных бумаг о причинах отказа в перелёте из Каира в Варшаву авиакомпания LOT не предоставила. Об этом в интервью RT рассказала теннисистка Виталия Дьяченко. По её словам, представители польского перевозчика делали всё, чтобы доставить максимум неприятностей, и, очевидно, даже не изучали документы, которые она предоставила. Российская спортсменка призналась, что ей пришлось четыре часа провести у стойки регистрации и изрядно поломать голову, чтобы вернуться в Москву.

— Где вы сейчас находитесь?

— Уже в Москве. Прихожу в себя после всего произошедшего. Теперь всё хорошо. В Каире провела около суток.

— Многие удивлены случившимся. Много было звонков после того, как рассказали об этом в соцсетях?

— По поводу реакции общественности — мне сложно говорить за других. Могу отвечать только за себя. Я лично испытала полный шок от происходящего, потому что ничего подобного со мной раньше не случалось. Как всегда, брала билеты заранее, за несколько дней. В Каире был транзит до Варшавы. Если бы знала, то полетела бы по-другому. До начала поездки мне не пришло никакого уведомления о запрете пересечения польской границы.

— А вы раньше пользовались услугами LOTAirlines?

— Да, в прошлом году в Варшаве летом я даже получала американскую визу и летала именно этой авиакомпанией. И тогда никаких ограничений для россиян не существовало. Поэтому не ожидала, что они возникнут в этот раз из-за транзита. Причём никаких официальных документов, повторюсь, мне не предоставили.

Когда подошла к стойке регистрации, чтобы сдать багаж и получить посадочный талон на рейс, сказали: «Вам отказано в перелёте». На вопрос «Почему?» ответили: «У вас российский паспорт. Гражданам РФ нельзя пользоваться этой авиакомпанией».

— Так просто?

— Сначала даже не хотели разговаривать — просто вернули паспорт и попросили отойти подальше от стойки. И когда я начала требовать письменного подтверждения, позвала менеджеров, мне ничего не смогли предоставить. Только один из сотрудников потом показал со своего телефона правила перевозки компании LOT, где более десяти пунктов, когда русские могут использовать данную авиалинию. Как я поняла, какой-то внутренний документ, поскольку в открытом доступе его не было.

Причём по двум-трём пунктам я проходила. Во-первых, это была деловая поездка: я игрок, еду на соревнования. У меня есть все подтверждения: брони отелей, письма от ITF и WTA. И второй пункт: мой папа — сотрудник ООН, находится в миссии, члены семьи этой миссии также могут перемещаться. Им, наоборот, должны помогать в этом, а не мешать.

Также по теме «Дискриминация чистой воды»: польская авиакомпания отказалась посадить на рейс теннисистку Дьяченко из-за паспорта РФ Виталия Дьяченко не смогла попасть во Францию и выступить на теннисном турнире, поскольку польская авиакомпания LOT отказалась...

— Как понимаю, фото данных «правил» вы сохранили.

— Увидела большое число пунктов и начала фотографировать их на телефон, поскольку понимала — всё не запомню. Когда представители компании это увидели, то забрали у меня паспорт и сказали, что передадут в полицию и не вернут, пока не удалю снимки. Я же отказывалась. Объясняла: «Мне нужны доказательства, подтверждения для ITF и WTA, по какой причине пропускаю соревнования». А никакой другой официальной бумаги они мне не собирались предоставлять.

— И как в итоге разрешилась ситуация?

— Паспорт мне через полтора часа всё-таки вернули. Но я простояла у стойки регистрации все четыре часа. Пришла первой, поскольку пересаживалась с другого транзитного рейса, и оставалась там, пока не закончилась посадка на мой самолёт и не начался приём документов на другой.

— До последнего надеялись на чудо?

— Да. У меня было огромное число всевозможных бумаг с собой. Их даже отправили в Варшаву, но ничего не помогло. Они просто не стали ничего рассматривать. Им было проще мне отказать. Считали, что делают всё правильно. А спустя четыре часа, когда поняла — уже точно никуда не лечу этой авиакомпанией, начала пытаться купить другие билеты. И дальше возникли очередные проблемы. Я была в такой зоне: охранники, металлоискатели — ни войти, ни выйти. Но и приобрести место на самолёт онлайн тоже не получилось: если вылет меньше чем через три часа, нужно идти в кассы.

Туда я пыталась попасть с письменного разрешения полиции, в котором просили выпустить в город. Естественно, этот документ мне на руки не дали, хотя было бы неплохо его иметь. Я попала к кассам. Один самолёт уже улетал, а второй отправлялся через пару часов. Но представитель Lufthansa в билетном отделе отсутствовал, и мне пришлось возвращаться к стойкам регистрации. А туда меня теперь уже не пускали без билета. А охранники к тому же не понимают по-английски.

— Как вышли из ситуации?

— Пришлось поднимать шум. Кое-как мне вызвали сотрудника авиакомпании. Он посмотрел мой паспорт и заявил, что с испанским «шенгеном» могу отправиться только в эту страну. Так и сказал, возвращая его: «Не разрешаю вам лететь в Ниццу нашей авиакомпанией». Причём сделал это очень зло. Всем своим видом показывал: разговаривать со мной не собирается. Сложно здесь что-то комментировать. Мне очевидно: все видели мои документы и старались не помочь, а сделать только максимально хуже.

— С ограничениями перемещения с шенгенской визой сталкивались раньше?

— Никогда такого не было, и, уверена, сейчас тоже нет. Просто представитель Lufthansa увидел, как одна авиакомпания меня не пустила транзитом, и тоже решил проявить принципиальность. А лететь через Испанию во Францию из Каира получалось очень долго. Ещё плюс пять перелётов, потому что прямых рейсов из Каира до Мадрида или Барселоны не было. Турнир стартовал уже через день, и со всеми пересадками я просто физически не успевала к его началу.

В итоге я просидела полдня в аэропорту, и единственным решением было дождаться вечера и лететь домой, в Москву. К тому же все переживали за меня: Каир, девушка, ночь. Ужасные ощущения. Пребывала в полном шоке от происходящего, а потом решила всё-таки публично высказаться, чтобы другие теннисисты на моём опыте узнали: подобное может случиться, нужно внимательно выбирать компании для перелётов. Мы же всё заказываем сами, стараемся просчитать каждый час своего пути, и такие ситуации могут просто сорвать все планы.

— Остаётся надеяться, что больше ничего подобного ни с кем не произойдёт.

— К сожалению, мы сейчас находимся в таком положении. Пока не случится что-нибудь — не узнаем, какой авиакомпанией можно летать, а какой нет, через какую страну тебе разрешат пролететь, а в каком городе не ждут. К этому никак не подготовишься и не сможешь обезопасить себя. Это всё очень грустно, поскольку от этого страдают обычные люди и спортсмены, не имеющие никакого отношения к происходящему в мире.