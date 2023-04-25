Журова — об инциденте с теннисисткой Дьяченко: этим обязан заниматься МИД РФ

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с российской теннисисткой Виталией Дьяченко, которой ранее было отказано в вылете польской авиакомпанией LOT Polish Airlines из-за гражданства России.

«Это ненормально. Виталия Дьяченко может спокойно подать в суд на эту авиакомпанию, потому что не существует таких правил, согласно которым при наличии российского паспорта не пускают на рейс. Притом что билет на этот самолёт уже куплен по этому же паспорту. Это очень серьёзный случай, поскольку это сделала не таможня и не представители властей. Возможно, это уже не в первый раз. Мы же не знаем, сколько обычных людей могли столкнуться с подобным.

К сожалению, Министерство спорта с этим вопросом не сможет помочь. Но им обязан заниматься МИД РФ. Они должны направить соответствующую ноту по этому инциденту. И надо обратиться в WTA и ITF, поскольку наверняка они отвечают за трансферы спортсменов на соревнования под своей юрисдикцией. Они должны решить проблему. Это дискриминация чистой воды», — заявила Журова RT.

Ранее Журова отреагировала на возможное принятие закона о запрете украинским командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены российские и белорусские атлеты.