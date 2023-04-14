Журова — о запрете соревноваться с россиянами: есть возможность перевести Украину в нейтральный статус

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на возможное принятие закона о запрете украинским командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены российские и белорусские атлеты.
Журова — о запрете соревноваться с россиянами: есть возможность перевести Украину в нейтральный статус
  • РИА Новости

«Этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения. Хочу защитить спортсменов Украины. Им не к кому обратиться. Они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что если взять гипотетически, то Международный олимпийский комитет (МОК) мог бы отстранить страну, лишив её флага, за сильное вмешательство политиков в дела комитета.

Значит есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам, выступайте теперь не за страну, а за себя. Они могут такое предложить», — добавила депутат.

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее сообщалось, что борная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте.

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