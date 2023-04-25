Польская компания отказала теннисистке Дьяченко в перелёте из-за гражданства России

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Польская авиакомпания LOT подтвердила отказ теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за российского гражданства.
Польская компания отказала теннисистке Дьяченко в перелёте из-за гражданства России
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своём рейсе гражданку Российской Федерации, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации от 13 марта 2020 года о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определённых пунктах пересечения границы», — цитирует представителя компании РИА Новости.

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта. По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA. 

Ранее Евгений Кафельников высказался об инциденте с теннисисткой Дьяченко, которую сняли с рейса.

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