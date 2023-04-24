Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта

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Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как из-за паспорта её сняла польская авиакомпания.
Польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka

«Правила авиакомпании — внезапно — никому из России не разрешать летать рейсами LOT Airlines! У меня, кстати, были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности», — написала Дьяченко в социальных сетях.

По словам теннисистки, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA. 

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.

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