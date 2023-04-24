Александрова стала третьей ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.

Екатерина Александрова на одну позицию обошла Людмилу Самсонову и заняла 17-е место.

Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, которая сохранила восьмую строчку. Также в топ-20 рейтинга WTA находится Вероника Кудерметова, которая занимает 13-е место.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA.