Александрова стала третьей ракеткой России
- AP
Екатерина Александрова на одну позицию обошла Людмилу Самсонову и заняла 17-е место.
Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина, которая сохранила восьмую строчку. Также в топ-20 рейтинга WTA находится Вероника Кудерметова, которая занимает 13-е место.
Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.
Ранее сообщалось, что Анна Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA.