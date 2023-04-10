Калинская поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 13-й строчке, Людмила Самсонова — на 15-й, Екатерина Александрова — на 18-й, а Анастасия Потапова — на 24-й. Варвара Грачёва отыграла две позиции и теперь на 44-м месте. Анна Блинкова осталась 63-й.

Самый большой скачок среди россиянок — у Анны Калинской: она отыграла восемь мест и теперь занимает 62-ю строчку.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Потапова рассказала о своих целях на сезон.