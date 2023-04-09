Потапова рассказала о своих целях на сезон

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась своими целями на сезон.

«Конечно, цели у меня довольно высокие. Как и раньше, не люблю их озвучивать. Единственное, что могу сказать, одна из главных целей — оставаться здоровой и не травмироваться», — цитирует Потапову Sport24.

Теннисистка обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA, став 25-й ракеткой мира. Также она является пятой ракеткой России после Дарьи Касаткиной, Вероники Кудерметовой, Людмилы Самсоновой и Екатерины Александровой.

Ранее Анастасия Потапова поделилась мнением о своей игре в нынешнем сезоне.