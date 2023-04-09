Потапова — о своей игре: сейчас нахожусь на своей лучшей позиции в рейтинге за всю карьеру

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Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась мнением о своей игре в нынешнем сезоне.
Потапова — о своей игре: сейчас нахожусь на своей лучшей позиции в рейтинге за всю карьеру
  • AP

«Трудно быть недовольной собой в нынешнем сезоне. Сейчас нахожусь на своей лучшей позиции в рейтинге за всю мою карьеру.

Последний матч на «Мастерсе» в Майами получился плохим — я потерпела очень обидное поражение. Но это теннис, такое иногда случается, и к этому всегда нужно быть готовой», — приводит слова Потаповой «Чемпионат».

В рейтинге WTA Потапова занимает 25-е место.

В марте россиянка проиграла Джессике Пегуле со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (2:7) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Ранее Потапова оценила игру нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче с «Динамо».

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