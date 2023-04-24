Кафельников — о ситуации с Дьяченко: ФТР никак не может повлиять на польских политиков

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об инциденте с теннисисткой Виталией Дьяченко, которую сняли с рейса из-за российского паспорта.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта.

По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.

Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.