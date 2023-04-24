Кафельников — о ситуации с Дьяченко: ФТР никак не может повлиять на польских политиков
- globallookpress.com
- © Filip Radwanski/Keystone Press Agency
«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
24 апреля польская авиакомпания сняла с рейса российскую теннисистку из-за паспорта.
По словам Дьяченко, ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов.
Российская теннисистка выступает с 2007 года. В 2014 году она впервые вошла в топ-100 мировой классификации. На данный момент спортсменка занимает 250-е место в рейтинге WTA.
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде.