Несколько российских теннисистов подписали декларации для участия в Уимблдоне в нейтральном статусе

Генеральный директор Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон рассказала, что российские теннисисты подписали декларации для выступления на Уимблдоне в 2023 году.

«Как только мы сделали объявление, игроки смогли подписать декларации, и они могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду делиться подробностями о том, кто именно подписал, но ряд игроков уже подписали», — приводит слова Болтон Reuters.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) лишили Уимблдон рейтинговых очков.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. При этом российским и белорусским теннисистам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО, а также иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Ранее LTA обратилась в ATP с просьбой уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон в 2022 году.