LTA обратилась в ATP с просьбой уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон в 2022 году

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Британская ассоциация лаун‑тенниса (LTA) попросила Ассоциацию теннисистов‑профессионалов (ATP) уменьшить штраф за недопуск российских спортсменов на Уимблдон в 2022 году.
LTA обратилась в ATP с просьбой уменьшить штраф за недопуск россиян на Уимблдон в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Inside The Games, LTA обратилась в ATP с просьбой уменьшить штраф за недопуск российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в 2022 году.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) лишили Уимблдон рейтинговых очков.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. При этом российским и белорусским теннисистам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО, а также иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение ATP и WTA допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

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