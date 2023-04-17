Свитолина: украинцам непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать россиян и белорусов

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение ATP и WTA допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать россиян и белорусов. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться — это печально», — цитирует Свитолину Ubitennis.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. При этом российским и белорусским теннисистам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО, а также иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АTP) лишили рейтинговых очков.

Ранее норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон.