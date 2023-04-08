Норвежский теннисист Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон

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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал решение организаторов Уимблдона допустить россиян и белорусов до турнира в 2023 году.
Норвежский теннисист Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон
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«Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник я не мог не сожалеть, что они не смогли участвовать на Уимблдоне в 2022 году. Это один из крупнейших и самых исторических турниров, которые есть в теннисе, так что это честно и приятно, что они снова могут сыграть», — приводит слова Рууда Sportskeeda со ссылкой на Eurosport.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета 31 марта объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. 

Турнир пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян на Уимблдон.

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