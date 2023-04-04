Украинка Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян на Уимблдон

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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов Уимблдонского турнира допустить россиян и белорусов к соревнованиям.
Украинка Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян на Уимблдон
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  • © Jam Media /

«Это решение организаторов. Мы должны его уважать. Поэтому пришло время вернуться на корт и надрать кому-нибудь зад», — сказала Свитолина в интервью, опубликованном на YouTube-канале Tennis Channel.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета 31 марта объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в нейтральном статусе. 

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. 

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала допуск россиян и белорусов к Уимблдону.

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