Украинка Свитолина призвала уважать решение о допуске россиян на Уимблдон

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов Уимблдонского турнира допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

«Это решение организаторов. Мы должны его уважать. Поэтому пришло время вернуться на корт и надрать кому-нибудь зад», — сказала Свитолина в интервью, опубликованном на YouTube-канале Tennis Channel.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета 31 марта объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне 2023 года в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала допуск россиян и белорусов к Уимблдону.