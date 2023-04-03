Самсонова: здорово, что нас допустили до Уимблдона

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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.
Самсонова: здорово, что нас допустили до Уимблдона
  • AFP

«Здорово, что нас допустили до Уимблдона, это мой любимый турнир Большого шлема. Я очень рада, что мы имеем возможность показать всем, что спорт объединяет людей и что в данной ситуации мы можем быть полезны», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

Британская Ассоциация лаун-тенниса сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах на территории страны. Атлеты смогут выступать в нейтральном статусе и в случае выполнения определённых обязательств.

Ранее Медведев высказался о допуске российских теннисистов к Уимблдону.

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