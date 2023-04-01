Медведев высказался о допуске российских теннисистов к Уимблдону

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.

«У меня нет российских спонсоров, и я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю. Не знаю, как отреагируют зрители, — это я контролировать не могу», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Британская Ассоциация лаун-тенниса сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах на территории страны. Атлеты смогут выступать в нейтральном статусе и в случае выполнения определённых обязательств.

31 марта Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова и вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами. В решающем матче спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии.