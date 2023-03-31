Российские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) назвала условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах на территории Соединённого Королевства.

«Все российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта», — сообщает пресс-служба LTA.

Уточняется, что новые правила будут действовать на всех турнирах LTA. Также декларацию должен будет подписать вспомогательный персонал российских теннисистов.

Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.

Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.