Российские теннисисты должны подписать декларацию нейтральности перед турнирами в Британии
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«Все российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта», — сообщает пресс-служба LTA.
Уточняется, что новые правила будут действовать на всех турнирах LTA. Также декларацию должен будет подписать вспомогательный персонал российских теннисистов.
Российские и белорусские теннисисты выступят на Уимблдоне в качестве нейтральных спортсменов. На турнире им будет запрещено публично выражать поддержку СВО и иметь государственные компании в качестве спонсоров.
Россияне и белорусы ранее допускались на турниры ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.
Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.
Ранее организаторы Уимблдона приняли решение допустить российских и белорусских теннисистов до турнира Большого шлема.