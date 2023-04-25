Дьяченко обнародовала список правил авиакомпании LOT, из-за которых её сняли с рейса
- RT
Спортсменка сфотографировала требования с экрана телефона сотрудника LOT.
В правилах говорится, что транзитные пассажиры с паспортами РФ, которые желают пересечь границу Польши для поездки в другое государство, входящее в Шенгенскую зону, не допускаются к посадке.
При этом у авиакомпании есть ряд исключений для россиян, являющихся членами семьи граждан Польши, обладающих картой поляка, путешествующих в составе дипломатических или консульских миссий, и членов их семей, обладающих дипломатическими паспортами, картами постоянного или временного резидента, студента и так далее.
Отец Дьяченко, по её словам, работает в ООН. На неё также должно было распространяться исключение из правил, но ей всё равно не разрешили сделать пересадку на территории Польши.
Ранее Елена Веснина прокомментировала инцидент с Дьяченко.