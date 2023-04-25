Дьяченко обнародовала список правил авиакомпании LOT, из-за которых её сняли с рейса

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Российская теннисистка Виталия Дьяченко предоставила RT список правил авиакомпании LOT Polish Airlines, на основании которых её не пустили на рейс с пересадкой в Варшаве.
Дьяченко обнародовала список правил авиакомпании LOT, из-за которых её сняли с рейса
  • RT

Спортсменка сфотографировала требования с экрана телефона сотрудника LOT.

В правилах говорится, что транзитные пассажиры с паспортами РФ, которые желают пересечь границу Польши для поездки в другое государство, входящее в Шенгенскую зону, не допускаются к посадке.

При этом у авиакомпании есть ряд исключений для россиян, являющихся членами семьи граждан Польши, обладающих картой поляка, путешествующих в составе дипломатических или консульских миссий, и членов их семей, обладающих дипломатическими паспортами, картами постоянного или временного резидента, студента и так далее. 

Отец Дьяченко, по её словам, работает в ООН. На неё также должно было распространяться исключение из правил, но ей всё равно не разрешили сделать пересадку на территории Польши.

Ранее Елена Веснина прокомментировала инцидент с Дьяченко.

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