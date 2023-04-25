Веснина: нужно обращаться в WTA и ITF, чтобы не иметь дел с этой авиакомпанией

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина порекомендовала обратиться в международные федерации тенниса, чтобы не допустить повторения ситуации с российской теннисисткой Виталией Дьяченко, которой ранее было отказано в вылете польской авиакомпанией LOT Polish Airlines из-за российского гражданства.
Веснина: нужно обращаться в WTA и ITF, чтобы не иметь дел с этой авиакомпанией
  • globallookpress.com
  • © Filip Radwanski/Keystone Press Agency

«Теннисисты сами себе покупают билеты. Но к этому обычно WTA и ITF выдают специальные приглашения спортсменам, которые будут участвовать в турнирах под эгидой этой организации, — на всякий случай. Но они в данной ситуации не имели никакой силы. Тем не менее нужно обязательно обращаться в WTA и ITF, чтобы они знали, с какой авиакомпанией не стоит иметь дел. Чтобы они обращали внимание на правила перевозок пассажиров и больше не допускали таких случаев.

В такую ситуацию могут попасть очень многие спортсмены из России и Белоруссии. Среди них могут быть и несовершеннолетние. И оказаться в такой ситуации очень страшно и неприятно. Это недопустимо», — заявила Веснина RT.

Ранее Веснина прокомментировала инцидент с Дьяченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить