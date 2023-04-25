Веснина: нужно обращаться в WTA и ITF, чтобы не иметь дел с этой авиакомпанией

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина порекомендовала обратиться в международные федерации тенниса, чтобы не допустить повторения ситуации с российской теннисисткой Виталией Дьяченко, которой ранее было отказано в вылете польской авиакомпанией LOT Polish Airlines из-за российского гражданства.

«Теннисисты сами себе покупают билеты. Но к этому обычно WTA и ITF выдают специальные приглашения спортсменам, которые будут участвовать в турнирах под эгидой этой организации, — на всякий случай. Но они в данной ситуации не имели никакой силы. Тем не менее нужно обязательно обращаться в WTA и ITF, чтобы они знали, с какой авиакомпанией не стоит иметь дел. Чтобы они обращали внимание на правила перевозок пассажиров и больше не допускали таких случаев.

В такую ситуацию могут попасть очень многие спортсмены из России и Белоруссии. Среди них могут быть и несовершеннолетние. И оказаться в такой ситуации очень страшно и неприятно. Это недопустимо», — заявила Веснина RT.

Ранее Веснина прокомментировала инцидент с Дьяченко.