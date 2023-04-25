«Дискриминация чистой воды»: польская авиакомпания отказалась посадить на рейс теннисистку Дьяченко из-за паспорта РФ

Виталия Дьяченко не смогла попасть во Францию и выступить на теннисном турнире, поскольку польская авиакомпания LOT отказалась регистрировать её на рейс из-за российского паспорта. Спортсменка должна была лететь из Каира в Ниццу транзитом через Варшаву. Перевозчик объяснил свои действия постановлением властей страны. Девушка провела в аэропорту 18 часов, но так и не смогла найти способ добраться до пункта назначения. По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, это чистой воды дискриминация.

Российские спортсмены за последний год не раз сталкивались с дискриминацией. Только из-за гражданства сильнейшие атлеты не участвуют в международных турнирах, а политики различных стран угрожают бойкотами, если россиян всё-таки допустят до Олимпиады. Но произошедшее с Виталией Дьяченко выходит за все возможные рамки. Польская авиакомпания LOT отказала теннисистке, занимающей 250-е место в мировом рейтинге, в регистрации на рейс из-за её паспорта: девушка летела из Каира в Ниццу транзитом через Варшаву.

«У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности. Кроме того, у меня были письма поддержки от моего папы, который родился на Украине и работает в ООН. В этом письме говорилось, что я его дочь, и были все сопутствующие документы. Так как политика этой авиакомпании разрешает летать членам семьи людей, которые состоят в миссии и имеют дипломатический паспорт, — написала Дьяченко в социальных сетях. — Но, похоже, и это правило перестало распространятся на меня. В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Конечно, аэропорт покидать мне было ещё страшней, будучи девушкой, глубокой ночью».

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В авиакомпании слова теннисистки подтвердили. Девушку действительно не посадили на рейс из-за российского паспорта.

«Польские авиалинии LOT не могли принять на своём рейсе гражданку РФ, действуя в соответствии с постановлением министра внутренних дел и администрации... о временном приостановлении или ограничении пограничного движения на определённых пунктах пересечения границы», — сообщили в авиакомпании в ответ на запрос РИА Новости.

Перевозчик уточнил, что упомянутым постановлением введены «ограничения на определённые пункты пропуска, в том числе аэропорты, в отношении граждан Российской Федерации, путешествующих из-за пределов Шенгенской зоны».

Вовремя покинуть Каир Дьяченко в итоге тне смогла, и ей пришлось пропустить соревнования на Корсике. При покупке новых билетов оказалось, что влететь в Европу по полученной визе она может только в Испанию, поскольку именно эта страна выдала «шенген».

«Так сказал мне человек, который отвечает за посадку на рейс Lufthansa Airlines. Уже другая компания, которой я тоже пыталась улетать, мне не продала билет», — объяснила Виталия

«Конец истории: ночевала в аэропорту, со мной обращались как с гражданином третьего класса из-за моей национальности, потратила пару тысяч евро. Всё это мелочи, потому что, к большому сожалению, у меня нет возможности попасть на турнир. Так как нет маршрута из-за авиакомпаний, которые «не возят россиян» и ограничений в визовой ситуации. В конце концов, я не могу выступить на турнире, и единственный вариант — вернуться домой и пропустить ещё одну игровую неделю из-за этой ситуации», — добавила спортсменка.

Дьяченко сильно расстроилась из-за произошедшего ещё и потому, что последние полгода она восстанавливалась после тяжёлой травмы и только недавно начала соревноваться.

«Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит своё дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?» — написала теннисистка.

Позднее она в эфире «Матч ТВ» рассказала подробности ситуации: «Покупала билет за несколько дней, там указывалось, что я русская. Уведомление, что нельзя на рейс, не пришло. На стойке регистрации мне отдали паспорт и сказали: «Отойдите, следующий». Я спросила, почему? А мне ответили: «Потому что русская». Настолько в лицо этот национализм и расизм. Мне показали правило из десяти пунктов, почему не сажают россиян в самолёт, я его сфотографировала. Человек увидел это, забрал мой паспорт, отнёс в полицию и сказал, что его не отдадут, потому что я фотографировала».

«Всё это продолжалось около восьми часов на стойке регистрации, я держалась как могла. И только под утро, когда мне дали купить следующие перелёты, я уже была в истерике и шоке, отключилась на час», — добавила девушка.

В России были возмущены сложившейся ситуацией. Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв посоветовал Дьяченко подать в суд за дискриминацию по национальному признаку.

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«По отношению к авиакомпании должны приниматься серьёзные меры. И надо требовать компенсацию. Это нельзя оставлять без внимания. К тому же нашим коллегам из Минспорта, из МИД надо включить всевозможные меры защиты граждан РФ. Несмотря на то, кто это: спортсмен, агроном, врач. Ни в одной стране мира никто не имеет права принимать незаконные меры по отношению к гражданам другой страны», — сказал Свищёв в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Согласна с ним и олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова. По её словам, нельзя оставлять этот случай без внимания, поскольку он может быть не первым по отношению к россиянам.

«Это ненормально. Виталия Дьяченко может спокойно подать в суд на эту авиакомпанию. Потому что не существует таких правил, согласно которым при наличии российского паспорта не пускают на рейс. Притом что билет на этот самолёт уже куплен по этому же паспорту. Это очень серьёзный случай, поскольку это сделала не таможня и не представители властей. Возможно, это уже не в первый раз. Мы же не знаем, сколько обычных людей могли столкнуться с подобным, — заявила Журова в разговоре с RT. — К сожалению, Министерство спорта с этим вопросом не сможет помочь. Но им обязан заниматься МИД. Они должны направить соответствующую ноту по этому инциденту. И надо обратиться в WTA и ITF, поскольку, наверняка, они отвечают за трансферы спортсменов на соревнования под своей юрисдикцией. Они должны решить проблему. Это дискриминация чистой воды».