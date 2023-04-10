«Это просто беспредел»: в России возмущены угрозами главы МВД Германии отказать в выдаче виз российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что в случае допуска россиян до соревнований на территории страны им могут не выдать визы. Таким образом политик намерена бороться с рекомендациями Международного олимпийского комитета. По мнению Светланы Журовой, вслед за немцами подобные угрозы начнут выдвигать и другие страны, а Иоланда Чен, напротив, верит в здравомыслие чиновников ФРГ. В то же время Ирина Роднина не представляет, как МОК сможет повлиять на решение этой проблемы.

Пока российские чиновники ищут способ смягчить рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску отечественных спортсменов до квалификационных соревнований к Играм в Париже, представители западных стран предлагают свои методы борьбы с появлением граждан РФ на турнирах.

Польша решила отменять старты, на которые приглашены россияне. Германия планирует пойти по другому пути. В понедельник, 10 апреля, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер пригрозила, что отечественным атлетам просто не будут выдавать визы.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через выдачу виз контролировать, действительно ли россияне смогут в них участвовать... Когда мы проводим международные соревнования в Германии, мы можем действовать соответствующим образом. Здесь мы всегда будем придерживаться чёткой позиции. Совершенно неприемлемо, чтобы украинские спортсмены выступали с россиянами», — сказала министр в интервью Berliner Morgenpost.

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К слову, до недавних пор появление отечественных атлетов в нейтральном статусе на своей территории немцев не смущало. В июне прошлого года Даниил Медведев участвовал в турнире ATP 500 в Галле и даже добрался до финала, где уступил Хуберту Хуркачу.

Однако больше вопросов вызывает другой момент: Германия входит в Шенгенскую зону, и россияне могут въехать в страну, получив визу в другом государстве. Возможно, Фезер собирается обсуждать данный вопрос с остальными членами Шенгена. И есть опасения, что большинство данную идею поддержат. Но тогда в сложной ситуации окажется Франция, у которой наверняка есть договорённости с МОК по поводу проведения Олимпиады.

По мнению немецкого журналиста Bild Вальтера Стратена, заявление главы МВД — не просто угроза. Однако никакой дополнительной информации от правительства пока не поступало.

«Думаю, Фезер имеет серьёзные намерения. Она может отказать в визе российским спортсменам. Для Франции как хозяйки Олимпиады это сложнее. Как мне кажется, в процессе контактов между МОК и принимающей страной говорится, что они должны разрешить доступ для всех спортсменов», — приводит слова Стратена «Спорт-Экспресс».

В России ждали подобных заявлений от зарубежных политиков. По словам олимпийской чемпионки и депутата Госдумы Светланы Журовой, идею министра внутренних дел Германии, скорее всего, поддержат и другие государства.

«Я это прогнозировала. Пока мы обсуждаем нейтральный статус спортсменов, спрашиваем их о выборе, о том, поедут ли они выступать без флага и гимна, страны Европы готовят нам вот такой сюрприз. Даже если нам разрешат выступать в нейтральном статусе, наверняка каждая страна Евросоюза запретит нам въезд на любое соревнование», — сказала Журова в комментарии RT.

«Сегодня об этом заявляет ФРГ, завтра об этом будет говорить Норвегия. Их МВД, их МИД объявят, что приезд наших спортсменов небезопасен для страны. Они реально откажут в визе. Прецедент уже был. Во времена Олимпиады-2012 в Лондоне у Александра Лукашенко была аккредитация МОК, который не мог отказать президенту Белоруссии. Но Великобритания его не пустила в страну. Не пустили президента, а мы говорим о спортсменах. Они сейчас могут делать всё что угодно», — добавила она.

В то же время серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике и комментатор Иоланда Чен верит в разумность немецких политиков. По её мнению, большинство из них не должны поддержать идею Фезер.

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«Честно скажу, я не знаю, как отвечать. Это просто какой-то беспредел. Если люди получают визу, что значит не пустить в страну? Существуют соглашения между странами, которые налаживались многие годы. Это просто маразм. Что касается цепной реакции, я надеюсь, её не случится. Да и в самой Германии должны найтись здравомыслящие люди, которые отреагируют на это бредовое заявление соответствующим образом и дадут понять, что нельзя так поступать. Странная тенденция: все начинают тут же повторять за кем-то. Европа просто сходит с ума», — отметила собеседница RT.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, в свою очередь, подчеркнула, что МОК на эту ситуацию повлиять уже никак не может.

«Мне кажется, это не просто развитие болезни, а уже последние отрыжки. МОК — международная неправительственная организация. Как правительства не могут ничего указывать комитету, так и он — им, поскольку работает в согласовании с международными федерациями, особенно с олимпийскими», — заявила Роднина.

Впрочем, судя по комментариям официальных лиц, российские спортсмены не согласятся на предложенные МОК условия, и заявление Фезер останется лишь угрозой. По мнению президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, комитет на самом деле создаёт видимость борьбы за российских атлетов.

«Мы не можем идти на условия МОК, которые просто унизят нас до уровня плинтуса. И мы потеряем всё то, что даёт спорт: уверенность в своих силах, в том, что человек готов раздвигать границы возможного. Давайте определим, чего хочет МОК. Если он хочет нас допустить, то условия допуска должны быть приемлемыми. А если хочет не допустить — это то, что мы сейчас видим», — приводит слова Сальникова РИА Новости.