Российский сенатор Бондарев обвинил МОК в шантаже
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«Все требования МОК в отношении российских и белорусских спортсменов направлены на обезличивание, разрыв связей между человеком и его Родиной, на поощрение антагонизма между личностью и государством и уменьшение командного духа», — написал Бондарев в своём Telegram-канале.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.