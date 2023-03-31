Российский сенатор Бондарев обвинил МОК в шантаже

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные соревнования.

«Все требования МОК в отношении российских и белорусских спортсменов направлены на обезличивание, разрыв связей между человеком и его Родиной, на поощрение антагонизма между личностью и государством и уменьшение командного духа», — написал Бондарев в своём Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян.