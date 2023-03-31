Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян
- РИА Новости
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«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Чёткая и продуманная линия поведения — разрешать и запрещать всё. Цинизм в высшей степени. Есть цель — запретить как можно больше российского», — цитирует Бородавко РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала рекомендации исполкома МОК по допуску российских и белорусских атлетов к международным турнирам.