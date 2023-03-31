Бородавко назвал цинизмом высшей степени позицию МОК по допуску россиян

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов на международные соревнования.

«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Чёткая и продуманная линия поведения — разрешать и запрещать всё. Цинизм в высшей степени. Есть цель — запретить как можно больше российского», — цитирует Бородавко РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала рекомендации исполкома МОК по допуску российских и белорусских атлетов к международным турнирам.