В Африке поддержали условия МОК по допуску россиян

Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов к международным турнирам.

«Комиссия спортсменов ANOCA поддерживает рекомендации МОК. Африканские спортсмены выступили с заявлением, приветствуя возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Следует отметить, что некоторые представители наших спортсменов даже требовали возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования без каких-либо условий», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами.