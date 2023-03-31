В Африке поддержали условия МОК по допуску россиян

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Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) поддержала рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов к международным турнирам.
В Африке поддержали условия МОК по допуску россиян
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Комиссия спортсменов ANOCA поддерживает рекомендации МОК. Африканские спортсмены выступили с заявлением, приветствуя возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Следует отметить, что некоторые представители наших спортсменов даже требовали возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования без каких-либо условий», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами.

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