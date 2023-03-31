Украинским спортсменам запретили участвовать в отборе на ОИ-2024 с россиянами

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам нельзя будет выступать в отборочных соревнованиях Олимпийских игр 2024 года в Париже вместе с россиянами.

«На заседании правительства принято протокольное решение по предложению коллеги Гутцайта о том, что мы участвуем в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024 только там, где нет россиян», — цитирует Немчинова Суспільне Спорт.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Томас Бах сообщил, когда МОК примет решение по участию России в Олимпиаде.