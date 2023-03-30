Бах сообщил, когда МОК примет решение по участию России в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда организация примет решение по участию российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

«Решение по участию российских и белорусских атлетов будет принято не ранее чем за год до ОИ-2024, когда будет чёткая картина происходящего», — заявил Бах на пресс-конференции.

Он также отметил, что в МОК очень рады, что Ассоциация летних Олимпийских международных федераций (ASOIF) подтвердила готовность помогать международным спортивным федерациям работать по этому вопросу в гармоничном режиме.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Бах раскритиковал влияние правительств на участие стран в Олимпийских играх.