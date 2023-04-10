В МВД Германии пригрозили отказом в выдаче виз спортсменам из России

Глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

«Страны, в которых проходят спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут через визовые отделы влиять на то, будут ли участвовать россияне. Если мы организовываем в Германии соревнования, то можем действовать соответствующим образом», — сказала Фезер в интервью Funke.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса.