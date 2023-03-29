МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что российские спортсмены, представляющие ЦСКА и другие клубы, связанные с силовыми структурами, не соответствуют критериям для получения нейтрального статуса.

«Только те нейтральные атлеты, которые не противодействовали мирной миссии олимпийского движения активной поддержкой СВО, могут быть приглашены для участия в международных спортивных соревнованиях. Находящиеся на контракте члены российской и белорусской армий или национальных агентств безопасности считаются поддерживающими военные действия», — цитирует пресс-службу МОК РИА Новости

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение, что МОК своими рекомендациями о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям отобрал у многих из них мечту.

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