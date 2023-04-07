В Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры
- РИА Новости
Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, а также признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, сообщается в документе, размещённом в думской базе данных.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах властей по развитию физической культуры и спорта на новых территориях.