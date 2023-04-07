В Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры

Короткая ссылка
В Госдуму внесён проект о комплексной интеграции четырёх новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в России.
В Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры
  • РИА Новости

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, а также признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, сообщается в документе, размещённом в думской базе данных.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах властей по развитию физической культуры и спорта на новых территориях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить