В Госдуму внесли законопроект об интеграции новых регионов в систему физкультуры

В Госдуму внесён проект о комплексной интеграции четырёх новых регионов в существующую систему функционирования физкультуры и спорта в России.

Законопроектом предлагается регламентировать вопросы создания и аккредитации региональных спортивных федераций, а также признания спортивных званий, разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, тренеров, ранее присвоенных в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, сообщается в документе, размещённом в думской базе данных.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах властей по развитию физической культуры и спорта на новых территориях.