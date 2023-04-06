Левитин заявил, что Минспорт и ОКР с федерациями делают всё для участия россиян в турнирах

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Помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин выразил уверенность в том, что Министерство спорта, ОКР и федерации сделают всё для участия россиян в международных турнирах.
Левитин заявил, что Минспорт и ОКР с федерациями делают всё для участия россиян в турнирах
  • РИА Новости

«Последнее десятилетие спорт в России находится в турбулентном состоянии. Это испытание, но мы ощущаем поддержку множества стран. Мы будем участвовать в международных соревнованиях. Да, там есть нюансы и проблемы, но я уверен, что Минспорт, ОКР и спортивные федерации сделают всё, чтобы российские атлеты участвовали в этих турнирах», — цитирует Левитина РИА Новости

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпийские игры являются мощным символом мира.

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