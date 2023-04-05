Бах: Олимпийские игры являются мощным символом мира

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры являются мощным символом мира.

«На Олимпийских играх спортсмены отбрасывают все различия, разделяющие мир. Они яростно соревнуются друг с другом, мирно живя вместе под одной крышей в Олимпийской деревне. Это делает Олимпийские игры мощным символом мира», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Бах рассказал, как организация будет проверять российских и белорусских атлетов на допинг для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.