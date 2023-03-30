МОК будет проверять российских атлетов на выполнение антидопинговых условий

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, как организация будет проверять российских и белорусских атлетов на допинг для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.
МОК будет проверять российских атлетов на выполнение антидопинговых условий
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«Как мы прописали в рекомендациях, любые нейтральные спортсмены из России и Белоруссии должны выполнять необходимые антидопинговые условия, которые установлены их федерацией. Для каждого такого спортсмена мы будем отдельно проверять, выполнили ли они их. Нам не будет достаточно общей статистики по количеству тестов», — заявил Бах на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что нынешние критерии МОК по допуску российских спортсменов нарушают права человека.

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