Поздняков считает, что нынешние критерии МОК по допуску россиян нарушают права человека

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что нынешние критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов нарушают права человека.
Поздняков считает, что нынешние критерии МОК по допуску россиян нарушают права человека
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически несогласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки.

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