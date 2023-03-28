Поздняков считает, что нынешние критерии МОК по допуску россиян нарушают права человека
- РИА Новости
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«Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически несогласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее Поздняков расценил решение МОК по допуску россиян как признание ошибки.