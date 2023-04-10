Депутат Баталова назвала спекуляцией заявление МВД Германии о российских спортсменах

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Анастасия Белоусова
Депутат Государственной думы 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова в беседе с RT прокомментировала угрозы главы МВД Германии Нэнси Фезер отказать в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Депутат Баталова назвала спекуляцией заявление МВД Германии о российских спортсменах
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Печально, что они таким образом влияют и спекулируют. Закрывают путь к победе спортсменам. Не думаю, что другим спортсменам это будет приятно слышать. Многие спортсмены сами говорят, что без России соревнования неинтересные. Тем более такие высокопоставленные лица говорят, что так повлияют. Их можно только пожалеть», — отметила парламентарий.

Ранее в МВД Германии пригрозили отказом в выдаче виз спортсменам из России.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее МОК подтвердил, что спортсмены из ЦСКА не соответствуют условиям нейтрального статуса.

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