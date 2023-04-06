Глава ОКР Поздняков верит в пересмотр требований МОК по допуску россиян к турнирам

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, во многом пересмотрит требования, которые выдвинул по допуску российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

«Год был сложным, но он сплотил нашу олимпийскую семью. Наши оппоненты фактически признают, что несправедливые санкции, принятые год назад, нужно пересматривать. Да, не все, но этот процесс начался, и он необратим. МОК, думаю, во многом пересмотрит свои требования, выдвинутые неделю назад», — цитирует Позднякова РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что российские и белорусские команды не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин выразил уверенность в том, что Министерство спорта, ОКР и федерации сделают всё для участия россиян в международных турнирах.