Журова — о заявлении МВД Германии: страны Евросоюза готовят нам сюрприз

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер, которая пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Журова — о заявлении МВД Германии: страны Евросоюза готовят нам сюрприз
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Я это прогнозировала. Пока мы обсуждаем нейтральный статус спортсменов, спрашиваем их о выборе, о том, поедут ли они выступать без флага и гимна, страны Европы готовят нам вот такой сюрприз. Даже если нам разрешат выступать в нейтральном статусе, наверняка каждая страна Евросоюза запретит нам въезд на любое соревнование. Сегодня об этом заявляет ФРГ, завтра об этом будет говорить Норвегия. Их МВД, их МИД объявят, что приезд наших спортсменов небезопасен для страны. Они реально откажут в визе.

Прецедент уже был. Во времена Олимпиады-2012 в Лондоне у Александра Лукашенко была аккредитация МОК, который не мог отказать президенту Белоруссии. Но Великобритания его не пустила в страну на Олимпиаду. Не пустили президента страны, а мы говорим о спортсменах. Они сейчас могут делать всё что угодно», — сказала RT депутат.

Ранее депутат Государственной думы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова назвала спекуляцией заявление МВД Германии о российских спортсменах.

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