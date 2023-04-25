Российский теннисист Котов извинился за мат в адрес мамы во время игры
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«Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта. Матч был очень тяжёлый. Сам понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает», — сказал Котов после игры.
«Мам, если ты сейчас не закроешь рот, я дам мячиком в тебя, это понятно?» — накричал Котов во время полуфинала.
В 1/2 финала отбора россиянин победил бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).
За выход в основную сетку турнира Котов сыграет с Йосуке Ватануки из Японии.
Ранее сообщалось, что Котов пробился в финал квалификации «Мастерс» в Мадриде.