Российский теннисист Котов извинился за мат в адрес мамы во время игры

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Российский теннисист Павел Котов прокомментировал свои слова в адрес мамы во время полуфинала квалификации турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Российский теннисист Котов извинился за мат в адрес мамы во время игры
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта. Матч был очень тяжёлый. Сам понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением. Всякое бывает», — сказал Котов после игры.

«Мам, если ты сейчас не закроешь рот, я дам мячиком в тебя, это понятно?» — накричал Котов во время полуфинала.

В 1/2 финала отбора россиянин победил бельгийца Киммера Коппеянса со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

За выход в основную сетку турнира Котов сыграет с Йосуке Ватануки из Японии.

Ранее сообщалось, что Котов пробился в финал квалификации «Мастерс» в Мадриде.

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